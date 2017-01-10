В штате Нью-Гэмпшир хотят запретить российскую водку

Штат Нью-Гэмпшир может ввести собственные санкции против России в ответ на хакерские атаки в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джефф Вудберн предложил приостановить, или полностью запретить продажу российской водки. Торговля алкогольными напитками регулируется властями штата.
Также сенатор заявил о возможности пересмотра практики инвестиций в российские компании.
Напомним, 29 декабря США ввели дополнительные санкции против России за кибератаки. В первую очередь санкции касаются чиновников российских ФСБ и ГРУ.
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