В штате Нью-Гэмпшир хотят запретить российскую водку

Штат Нью-Гэмпшир может ввести собственные санкции против России в ответ на хакерские атаки в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джефф Вудберн предложил приостановить, или полностью запретить продажу российской водки. Торговля алкогольными напитками регулируется властями штата.

Также сенатор заявил о возможности пересмотра практики инвестиций в российские компании.

Напомним, 29 декабря США ввели дополнительные санкции против России за кибератаки. В первую очередь санкции касаются чиновников российских ФСБ и ГРУ.

Cсылки по теме: