Власти Чили опубликовали секретное видео с НЛО в небе над Сантьяго

Государственный чилийский Комитет по исследованию аномальных явлений в атмосфере (CEFAA), входящий в состав Департамента гражданской аэронавтики под юрисдикцией местных ВВС, на основании изучения видеозаписи пришел к выводу, что летчикам Чили в 2014 году удалось заснять НЛО в небе к западу от Сантьяго, пишет The Huffington Post.

Неопознанный летающий объект был замечен военными летчиками 11 ноября 2014 года во время патрулирования прибрежного сектора неподалеку от столицы Чили. Представляя отчет, один из военных описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами", передает NEWSru.com.

На видеозаписи видно, как появившийся буквально из пустоты объект так же внезапно исчез в облаках. Специалисты CEFAA установили, что объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере. Завершая доклад, комитет назвал объект "неопознанным", отмечает National Geographic.

Тем временем в России житель Сахалина стал свидетелем полета неопознанного летающего объекта в ночном небе над поселком городского типа Ноглики. Мужчина снял летящий светящийся шар над жилыми многоэтажками. Как утверждает автор видеоролика, НЛО несколько раз сменил местоположение и ему "пришлось пройти несколько домов и вернуться за телефоном", сообщает SakhalinMedia

В начале декабря в США скончался американец Джон Гленн, которого считают первым астронавтом, сообщившим на Землю о неопознанных летающих объектах. Во время своего первого полета в феврале 1962 года Гленн увидел, что его корабль "преследуют" странные огненные искры и вспышки, которые даже обгоняли космический аппарат с различными скоростями.

Позже появление этих НЛО на земле объяснили свечением кристаллов льда от водородных двигателей. Во время последующих полетов астронавты также докладывали о непонятном свечении вокруг корабля.

Осенью прошлого года эксперты, занимавшиеся изучением происхождения трех металлических объектов, найденных во время раскопок в Румынии в 1973 году, пришли к шокирующим выводам: одна из трех находок, которая с виду выглядит как результат деятельности человека, попала на Землю около 250 тысяч лет назад. Этот факт, по мнению специалистов, подтверждает теорию существования инопланетного разума.

Напомним, в январе 2016 года Центральное разведывательное управление США рассекретило десятки документов, касающихся наблюдений 40-50-х годов прошлого века, связанных с НЛО.

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