Парламент Венесуэлы объявил Мадуро "оставившим свой пост", а Верховный суд заявил, чтоего нельзя сместить

Венесуэльский парламент в понедельник, 9 января, одобрил резолюцию об уходе с поста президента Николаса Мадуро. Соответствующее решение поддержали 106 депутатов из 163 наделенных полномочиями. Члены проправительственного "Великого патриотического полюса" участия в голосовании демонстративно не приняли и покинули зал заседаний, передает ТАСС.

Верховный суд Венесуэлы заявил, что парламент не может сместить президента Мадуро



По мнению депутатов от оппозиции, глава государства несет ответственность за экономический и социальный кризис в стране, а также за препятствование работе Национальной ассамблеи, нацеленной на выход из сложившейся ситуации.

"Венесуэла сегодня вторая самая опасная страна в мире, миллионы детей страдают от недоедания. Мадуро позволил появиться самой большой инфляции в мире и не дал провести референдум по вопросу досрочного прекращения своих полномочий", - заявил парламентарий Хуан Пабло Гуанила.

Проправительственные силы, в свою очередь, подчеркивают, что принятая резолюция фактически не имеет никакой силы, поскольку процедура импичмента главы государства не предусмотрена конституцией Венесуэлы.

Верховный суд Венесуэлы заявил, что парламент не может сместить президента Мадуро



Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы не имеет полномочий для отстранения президента страны от власти. Об этом говорится на официальном сайте Верховного суда (ВС) Боливарианской Республики.

Решение поддержали 106 членов "Блока демократического единства". Члены фракции "Великий патриотический полюс" отказались участвовать в голосовании.

ВС напомнил о вынесенном 15 ноября 2016 года постановлении о том, что Национальная ассамблея должна прекратить подготовку к процедуре установления "политической ответственности" главы государства.

Кроме того, членам парламента запрещается "призывать к действиям, которые нарушают общественный порядок, и проводить их, подстрекать против органов и ветвей власти, а также действовать, выходя за рамки своих полномочий, определенных конституцией", говорится в сообщении.

Президентский срок Николаса Мадуро завершается в 2019 году.

Еще в конце октября 2016 года генеральный прокурор Боливарианской Республики Луиса Ортега Диас отмечала, что в отношении президента нельзя даже выдвинуть вотум недоверия. "Подобная процедура существует только в отношении вице-президентов и министров", - заявила она.

Отметим, что на протяжении последних месяцев венесуэльская оппозиция, которая по итогам последних парламентских выборов в декабре 2015 года получила большинствомест в парламенте, добивалась проведения референдума по вопросу досрочного прекращения полномочий президента.

При участии международных посредников 30 октября было положено начало общению между представителями исполнительной власти и "Блоком демократического единства", объединяющим парламентскую оппозицию. В ходе очередного раунда переговоров 11-12 ноября стороны достигли ряда договоренностей. Тем не менее оппозиция отказалась участвовать в новой встрече с правительством 6 декабря.

В середине ноября Верховный суд Венесуэлы запретил парламенту продолжать подготовку к импичменту Мадуро.