В Конгрессе США предложили расследовать кибератаки РФ по образцу терактов 11 сентября

Члены Конгресса США от Демократической партии призвали создать независимую комиссию по расследованию кибератак, приписываемых России, по образцу той, которая расследовала теракты 11 сентября 2001 года, сообщает агентство Reuters.

Авторы инициативы предложили принять "Закон о защите нашей демократии", позволяющий создать комиссию, состоящую из 12 представителей Республиканской и Демократической партий. При этом члены этого независимого органа не должны состоять в Конгрессе, пишет NEWSru.com.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес заявили, что внесут в Конгресс проект "всеобъемлющих" санкций в отношении России из-за ее попыток повлиять на выборы в США 2016 года.

Правительство Соединенных Штатов обнародовал лишь часть расследования относительно вмешательства России в процесс президентских выборов в США для того, чтобы не раскрыть свои разведывательные источники и методы, с помощью которых была получена эта информация. Такое объяснение дал в понедельник, 9 января, во время брифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Не думаю, что должны возникать недоумения из-за того, что в незасекреченной части совершенно секретных оценок и докладов мы охраняем наши источники и методы", - подчеркнул Кирби, отвечая на критику российской журналистки об отсутствии конкретных доказательств у обнародованного доклада.

Он напомнил, что все разведывательное сообщество США "пришло к одному выводу", в том числе во время повторных проверок.

"На прошлой неделе состоялись публичные слушания относительно этих выводов", - отметил представитель Госдепа, подчеркнув, что после этого представителей разведки заслушали в закрытом режиме.

В то же время, по словам Кирби, разведывательное сообщество США самостоятельно определяет, какую информацию раскрывать для публичного объявления.

Спикер Госдепартамента США также подчеркнул, что решение нынешней администрации ввести санкции против России "основывается на достоверных сведениях, полученных от всех 17 разведывательных ведомств". Он в очередной раз подчеркнул, что Россия вмешалась в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что с предложением ввести новые антироссийские санкции выступили Джон Маккейн и его соратник по партии сенатор Линдси Грэм. Отмечалось, что новые санкции будут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики.

Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.

В Москве неоднократно отвергали причастность российских властей к кибератакам. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва устала от обвинений.

"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это напоминает в полный рост охоту за ведьмами. Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы проходили такие этапы охоты за ведьмами", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков также отметил, что в Кремле не увидели в докладе доказательств вины России. По его словам, "абсолютно не подкрепленные ничем голословные обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб".

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