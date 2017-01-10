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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 10 января 2017 г.
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В Канаде этническая украинка Фриланд возглавила МИД
время публикации: 22:58
последнее обновление: 22:58
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Министерство иностранных дел Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд, ранее занимавшая пост министра международной торговли

Министерство иностранных дел Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд, ранее занимавшая пост министра международной торговли.

Согласно решению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое было обьявлено в четверг 10 января вечером, Фриланд сменила Стефана Диона, который возглавлял МИД Канады с 2015 года, передает "Интерфакс-Украина".

Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта, но ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Фриланд начинала карьеру в качестве журналиста, работала в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist в Украине. Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.

Впоследствии она объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии. Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 г. и была избрана в парламент 25 ноября.

4 ноября 2015 года Фриланд стала новым министром международной торговли Канады.

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