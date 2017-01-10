В Канаде этническая украинка Фриланд возглавила МИД

Министерство иностранных дел Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд, ранее занимавшая пост министра международной торговли.

Согласно решению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое было обьявлено в четверг 10 января вечером, Фриланд сменила Стефана Диона, который возглавлял МИД Канады с 2015 года, передает "Интерфакс-Украина".

Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта, но ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Фриланд начинала карьеру в качестве журналиста, работала в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist в Украине. Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.

Впоследствии она объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии. Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 г. и была избрана в парламент 25 ноября.

4 ноября 2015 года Фриланд стала новым министром международной торговли Канады.

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