На Филиппинах пираты убили 8 рыбаков, которые не смогли прочесть мусульманскую молитву

На юге Филиппин в районе города Замбоанга в провинции Минданао пираты убили восемь местных рыбаков, сообщает местная газета Mindanao Examiner. Еще пятерым - а, по информации агентства AP, семерым - удалось спастись.

Лейтенант береговой охраны Алвин Дагалеа заявил, что два рыбака выжили, прыгнув в воду после того, как нападавшие открыли стрельбу. Еще пять человек числились пропавшими без вести, но затем выяснилось, что они живы.

Глава береговой охраны Джоэль Гарсия уточнил, что семеро рыбаков бежали с судна, когда пираты начали связывать пленников. "По предварительным данным, нападавшие высадились на борт, все были вооружены, они сразу же связали восемь членов экипажа, а семеро других сумели выскочить и спастись", - рассказал Гарсия (цитата по AP).

По данным газеты Mindanao Examiner, нападение произошло поздно вечером в понедельник, 9 января, близ острова Сиромон. Властям стало известно об инциденте во вторник утром, 10 января, когда двое бежавших вернулись в свою деревню Сангали. По их словам, нападавшие спросили у рыбаков, мусульмане ли они и расстреляли после того, как те не смогли прочесть молитву.

После этого береговая охрана направила в район происшествия два катера, которые обнаружили промысловое судно с восемью трупами на борту, причем руки у погибших рыбаков были связаны нейлоновой веревкой.

Нападавших пиратов было не менее пяти. По данным местной администрации, они отбирали у рыбаков деньги в этом районе. В качестве другой версии называлась вражда между рыбаками.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение, но предполагается, что пираты могут быть членами группировки "Абу Сайяф", причастной к ряду аналогичных случаев. Недавно бандиты на двух катерах попытались захватить филиппинский сухогруз Ocean Kingdom близ города Замбоанга. Корабль, на котором находилось более 20 моряков, был обстрелян, однако захвата судна удалось избежать.

Группировка "Абу Сайяф" ответственна за захват вьетнамского сухогруза с шестью членами экипажа 11 ноября 2016 года, а также за ряд более мелких нападений на малазийских и индонезийских моряков в этом регионе.

Cсылки по теме: