Основатели компании Mossack Fonseca задержаны в Панаме

В Панаме задержаны основатели юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся весной прошлого года в центре скандала в связи с публикацией документов из архива компании, ставших основанием для масштабного расследования журналистов об офшорах ряда крупных чиновников и бизнесменов по всему миру. Задержание Рамона Фонсеки и Юргена Моссака последовало спустя несколько часов после того, как им предъявили обвинение в причастности к делу Lava Jato - самой масштабной коррупционной схеме в Бразилии, информирует NEWSru.com.

Задержанных доставили в полицейский участок.

Накануне панамские прокуроры провели обыски в офисах Mossack Fonseca.

Сотрудники надзорного ведомства искали возможные связи MossFon с бразильской строительной компанией Odebrecht. Предполагается, что эта компания подкупала должностных лиц в Панаме и других странах, чтобы получать правительственные контракты в регионе с 2010-го по 2014 год.

Фонсека ранее отрицал связь его фирмы с Odebrecht. "Mossack Fonseca не имеет отношения ни к Odebrecht, ни к какой-либо другой компании, причастной к Lava Jato", - заявил основатель панамской юридической фирмы, имея в виду компании, замешанные в так называемом деле Lava Jato, в центре которого оказалась бразильская государственная нефтяная компания Petrobras.

Также Фонсека утверждал, что панамские власти используют его, чтобы "отвлечь внимание". Он обвинил президента Панамы Хуана Карлоса Варелу в прямом получении денег от компании Odebrecht. "Он сказал мне, что принял пожертвования от Odebrecht, потому что не может бороться со всеми", - заявил Фонсека.

Сам Варела опроверг информацию о том, что принял деньги от крупнейшей бразильской компании. Президент пообещал раскрыть в пятницу, 10 февраля, все пожертвования на свою политическую кампанию.

В марте 2016 года экс-президент строительной компании Odebrecht Марселу Одебрехт был приговорен к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе. Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков Petrobras.

Расследование громкого коррупционного дела началось в 2014 году.

Следствие считает, что топ-менеджеры нефтяной компании Petrobras, которую с 2003-го по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Русеф, заключали с подрядчиками контракты, намеренно завышая их суммы и подкупая политиков. Дело Petrobras в итоге привело к импичменту Русеф.

При этом в январе 2017 года прокуратура Панамы приостановила расследование дела об утечке документов Mossack Fonseca из-за жалобы, поданной в конституционный суд страны. Автор обращения посчитал, что следователи нарушают конституцию Панамы. Отмечалось, что расследование дела не будет вестись до тех пор, пока конституционный суд не рассмотрит жалобу.

Mossack Fonseca оказалась в центре скандала весной 2016 года. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля 2016 года обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива MossFon с данными об офшорных счетах ее клиентов. В прессе эта утечка получила название "Панамские документы" (Panama Papers), или "Панамское досье".

Из архива следовало, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В опубликованных документах нашлись имена действующих и бывших мировых лидеров, деятелей культуры и спортсменов. После утечки в ряде стран были запущены расследования на основании данных, изложенных в досье.

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