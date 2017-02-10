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МИД Италии подозревает РФ в организации хакерских атак - СМИ
время публикации: 10 февраля 2017 г., 23:10
последнее обновление: 10 февраля 2017 г., 23:16
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МИД Италии подозревает РФ в организации хакерских атак

Итальянские чиновники подозревают Российскую Федерацию в организации постоянных хакерских атак против итальянского МИД в прошлом 2016-м году.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, передает "Укринформ".

"Россия подозревается итальянскими чиновниками в организации длительной хакерской атаки против итальянского министерства иностранных дел в прошлом году", - говорится в сообщении.

Хакерские атаки начались прошлой весной и продолжались несколько месяцев, приведя к регулярным нарушениям в работе электронной почты МИД Италии, прежде чем были обнаружены.

Утечки конфиденциальной информации в результате атак не произошло.

Подозрения о причастности России к атакам официально не объявлены.

Известно, что данный инцидент расследует прокуратура Рима.

Напомним, ранее сообщалось, что хакерская группировка APT28 (Fancy Bears') в декабре 2016 года устроила кибератаку на компьютерную систему Министерства иностранных дел Польши.

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