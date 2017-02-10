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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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В ЮАР депутаты подрались во время выступления президента

время публикации: 07:03
последнее обновление: 07:07
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В парламенте Южно-Африканской Республики началась драка, когда члены оппозиции попытались помешать выступлению президента страны Джейкоба Зумы

В парламенте Южно-Африканской Республики началась драка, когда члены оппозиции попытались помешать выступлению президента страны Джейкоба Зумы, сообщает ВВС.

Члены радикальной партии "Борцы за экономическую свободу", одетые в красное, около часа освистывали президента Зуму, не давая ему продолжать речь. Позже охранники в белом вывели их из зала заседаний.

У стен парламента полиция использовала шумовые гранаты для разгона сторонников оппозиции.

Оппозиция обвиняет Джейкоба Зуму в коррупции и кумовстве, он подвергается критике из-за экономической ситуации в стране. Во время предыдущего послания к нации оппозиция требовала отставки Зумы.

Напомним, в марте 2016 года конституционный суд ЮАР признал президента нарушившим закон, так как он не вернул в казну часть средств, которые использовал для строительства своего частного дома, бассейна и амфитеатра.

В апреле ему удалось избежать импичмента, которого потребовала оппозиция, узнав о растрате средств.

Также напомним, что в 2014 году сына президента ЮАР обвиняли в умышленном убийстве.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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