В ЮАР депутаты подрались во время выступления президента

В парламенте Южно-Африканской Республики началась драка, когда члены оппозиции попытались помешать выступлению президента страны Джейкоба Зумы, сообщает ВВС.
Члены радикальной партии "Борцы за экономическую свободу", одетые в красное, около часа освистывали президента Зуму, не давая ему продолжать речь. Позже охранники в белом вывели их из зала заседаний.
У стен парламента полиция использовала шумовые гранаты для разгона сторонников оппозиции.
Оппозиция обвиняет Джейкоба Зуму в коррупции и кумовстве, он подвергается критике из-за экономической ситуации в стране. Во время предыдущего послания к нации оппозиция требовала отставки Зумы.
Напомним, в марте 2016 года конституционный суд ЮАР признал президента нарушившим закон, так как он не вернул в казну часть средств, которые использовал для строительства своего частного дома, бассейна и амфитеатра.
В апреле ему удалось избежать импичмента, которого потребовала оппозиция, узнав о растрате средств.
Также напомним, что в 2014 году сына президента ЮАР обвиняли в умышленном убийстве.
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