Трамп поблагодарил Грибаускайте за поддержку Украины и борьбу с "ИГИЛ"

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Литву за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за содействие укреплению европейской безопасности.
Об этом он заявил в письме к президенту Литвы Дале Грибаускайте, направленном по случаю Дня независимости Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на Baltictimes.
Сообщается, что Трамп поздравил Литву с предстоящим праздником, поблагодарив за поддержку Украины и одобрив действия страны по увеличению расходов на оборону.
"Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия, направленные на повышение диверсификации источников энергии, способствуют нашей общей цели укрепления европейской и региональной безопасности", - говорится в письме Трампа.
Кроме того, в своем письме Трамп также высоко оценил содействие Литвы в Афганистане и усилия против "ИГИЛ".
"Вклад Литвы в совместные усилия в Афганистане и в борьбу с "ИГИЛ" демонстрируют приверженность страны принципам глобальной безопасности", - заявил он.
Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом. Первый касался знакомства президентов, а в ходе второго обсуждалась эскалация боевых действий под Авдеевкой.
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