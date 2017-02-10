Трамп поблагодарил Грибаускайте за поддержку Украины и борьбу с "ИГИЛ"

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Литву за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за содействие укреплению европейской безопасности.

Об этом он заявил в письме к президенту Литвы Дале Грибаускайте, направленном по случаю Дня независимости Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на Baltictimes.

Сообщается, что Трамп поздравил Литву с предстоящим праздником, поблагодарив за поддержку Украины и одобрив действия страны по увеличению расходов на оборону.

"Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия, направленные на повышение диверсификации источников энергии, способствуют нашей общей цели укрепления европейской и региональной безопасности", - говорится в письме Трампа.

Кроме того, в своем письме Трамп также высоко оценил содействие Литвы в Афганистане и усилия против "ИГИЛ".

"Вклад Литвы в совместные усилия в Афганистане и в борьбу с "ИГИЛ" демонстрируют приверженность страны принципам глобальной безопасности", - заявил он.

Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом. Первый касался знакомства президентов, а в ходе второго обсуждалась эскалация боевых действий под Авдеевкой.

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