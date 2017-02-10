Американский генерал обвинил Россию в легитимизации "Талибана"

Россия в последнее время стремится легитимизировать движение "Талибан", обосновывая это его участием в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, выступая накануне с докладом в комитете Сената США по вооруженным силам.

По мнению Николсона, российское участие в афганском конфликте в этом году "стало более сложным", пишет ежедневная политическая газета The Hill. "Во-первых, они начали публично легитимизировать "Талибан". Риторика, которую они продвигают, сводится к тому, что "Талибан" сражается с "Исламским государством", а афганское правительство не борется с "Исламским государством", вследствие чего присутствие этой группировки (ИГ. - ред) в регионе может стать избыточным. Это ложное описание ситуации", - заявил американский генерал.

Он полагает, что в действительности Россия хочет противодействовать США и НАТО в Афганистане. Также генерал выразил обеспокоенность действиями Ирана, активно поддерживающего "Талибан". "Когда мы смотрим на действия России и Ирана в Афганистане, я считаю, что, в частности, они (пытаются) ослабить Соединенные Штаты и НАТО", - отметил Николсон (цитата по Fox News).

Генерал назвал текущую ситуацию в Афганистане тупиковой. Он заявил, что для прорыва необходимо направить в республику еще несколько тысяч военных. В настоящее время в Афганистане находится 8400 американских солдат.

По словам командующего, российское вмешательство в афганский конфликт началось в 2016 году и продолжает увеличиваться. Помимо распространения стереотипа о том, что "Талибан" помогает в борьбе в ответвлением ИГ в Афганистане, Россия также организовала серию переговоров о будущем республики без участия афганского правительства, отметил Николсон.

"Афганистан пытается работать со всеми своими соседями и заинтересованными сторонами. Они обратились к российской стороне по этому вопросу. И мы считаем, что процесс установления мира и урегулирования в Афганистане должен вестись афганским руководством", - заявил генерал.

Выслушав выступление Николсона, сенатор от штата Флорида Билл Нельсон заявил, что президент США Дональд Трамп должен знать о "заигрывании" России с "Талибаном". "Я думаю, нам лучше уведомить президента Трампа об этом", - заявил демократ. "Да, сэр", - резюмировал Николсон.

О вмешательстве России в афганский конфликт для поддержки "Талибана" с целью противодействия США заявил на заседании комитета и сенатор-республиканец Джон Маккейн. "Россия в настоящее время вмешивается в ситуацию в Афганистане, явно пытаясь поддержать "Талибан" и подорвать (действия) США", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте политика. По словам Маккейна, помощь талибам также оказывает Иран, финансируя движение и поставляя ему оружие.

В Афганистане с 2001 года находится воинский контингент США и их союзников, которые проводят операции против террористов и оказывают помощь местным силам безопасности. Официально о прекращении военных действий и окончании операции "Несокрушимая свобода" в исламской республике американское руководство объявило в конце декабря 2014 года. Однако в январе 2015 года боевики "Талибана" нарушили соглашение о перемирии, после чего войска НАТО продолжили операцию в Афганистане.

Накануне в МИД РФ заявили, что сейчас не самое подходящее время для вывода американских войск из Афганистана, сообщает ТАСС. "Ситуация с безопасностью в стране деградирует, а афганские силы национальной безопасности в силу целого комплекса причин неспособны самостоятельно противостоять вооруженной оппозиции", - сказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По его мнению, в этих условиях поспешный вывод иностранных военнослужащих может иметь "непредсказуемые последствия".

На этом фоне эксперт по России из Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер отмечал, что если в 2017 году НАТО выведет свои войска из Афганистана, "Талибан" может сильно дестабилизировать центральноазиатских соседей Российской Федерации, "а это уже реальная угроза, в том числе и для России".

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