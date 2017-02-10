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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Таджикистан и Узбекистан возобновляют авиасообщение после 24-летнего перерыва

время публикации: 12:32
последнее обновление: 12:32
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Таджикистан и Узбекистан возобновляют авиасообщение после 24-летнего перерыва

Прямое авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном возобновляется после почти четвертьвекового перерыва. 10 февраля из Душанбе в Ташкент отправился первый пассажирский самолет таджикской авиакомпании "Сомон Эйр", передает BBC-Russian.

В авиакомпании уточнили, что самолет выполнил технический рейс, а регулярные полеты возобновятся с 20 февраля. При этом планируется также организовать рейсы из Таджикистана и в другие города Узбекистана.

Рейс Душанбе - Ташкент пока будет осуществляться только по понедельникам. С конца марта число таких рейсов увеличится до двух, полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Прямые перелеты между двумя бывшими советскими республиками были прекращены в 1993 году в связи с обострением политических отношений. Также между странами с тех пор отсутствует автобусное пассажирское сообщение и по-прежнему действует визовый режим.

В конце ноября 2016 года Душанбе и Ташкент договорились о восстановлении прямого авиасообщения. Соответствующий протокол был подписан в Душанбе в ходе встречи официальных делегаций двух стран. Изначально планировалось осуществлять по четыре рейса в неделю - по два с каждой стороны. Сообщалось, что авиаперелеты должны начаться не позднее марта 2017 года.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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