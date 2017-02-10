У Трампа стоимость стены на границе с Мексикой оценили в 21 млрд долл

Реальная цена стены на границе Мексики и США, которую обещал построить президент Дональд Трамп, может оказаться вдвое выше, чем его оценки в ходе предвыборной кампании. В докладе министерства внутренней безопасности сказано, что возведение заграждений обойдется в 21,6 млрд долларов, передает Reuters. При этом независимые компании называют цену вплоть до 25 млрд долларов - в частности, из-за необходимости выкупать частные земли у границы, пишет NEWSru.com.

Папа Франциск: сегодня нужно строить мосты, а не стены



В ходе предвыборной кампании строительство стены на границе с Мексикой стало одним из самых резонансных обещаний будущего президента. Тогда он оценивал проект в сумму до 12 млрд долларов.

Проект МВБ предусматривает строительство стены на протяжении около 2 тысяч километров. С учетом уже существующих заграждений это означает усиление границы с Мексикой почти на всем ее протяжении. В документе указывается, что это будет целая система стен и заборов. Предполагается, что работы будут завершены в конце 2020 года, передает РИА "Новости".

МВБ полагает возможным добиться от конгресса финансирования проекта в мае, а к сентябрю заключить контракты с подрядчиками. На первом этапе планируется сооружение трех участков стены: около Сан-Диего в Калифорнии, Эль-Пасо и долины Рио-Гранде в Техасе. Она оценивается в 360 млн долларов и, как отмечает Reuters, позволит Трампу продемонстрировать своим избирателям намерение придерживаться озвученных в ходе предвыборной кампании обещаний.

Reuters сообщает, что за последнее время приграничные регионы навестили несколько делегаций из конгресса, а администрация готовится к подписанию масштабных контрактов на закупку стали для строительства.

Оценка МВБ впервые включает в себя стоимость выкупа земель у границы, отмечает агентство, и это основная причина для значительного роста оценки проекта. Кроме того, в отчете указывается, что на определенных участках строительство натолкнется на юридические барьеры, и в случае отказа частных владельцев от продажи администрации предстоит череда судебных процессов. Также к росту сложности строительства и его цены приведет необходимость соблюдать международные договоры, например, подписанное с Мексикой соглашение о водных ресурсах.

Трамп ранее подчеркивал, что в итоге строительство оплатит Мексика - например, за счет нового налога на экспортируемые в США товары. Мексиканский президент Эрнике Пенья Ньето многократно заявлял, что его страна за это платить не будет, и отменил визит в Вашингтон в конце января.

Миллиардер последовательно заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, чтобы прекратить приток нелегальных иммигрантов из этой страны в США, а также поставить заслон на пути наркомафии.

Папа Франциск: сегодня нужно строить мосты, а не стены



Папа римский Франциск заявил, что сегодня в мире нужно не стены возводить, а строить мосты. Об этом понтифик на встрече с верующими, намекая, очевидно, на намерение президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, сообщает Укринформ со ссылкой на The Independent.

"В социальном и гражданском контексте я призываю не возводить стены, а строить мосты", - сказал понтифик.

Он также намекнул на слова Трампа о том, что затраты на стену должно возместить Мексика.

"Не отвечайте на злом на зло. Побеждайте зло добром, обиду – прощением. Христианин никогда не сказал бы: "Вы будете платить за это". Никогда", - подчеркнул Папа.

Кроме того, в своей речи Франциск, вероятно, намекнул на миграционный указ Трампа, который временно запрещает въезд беженцам и ограничивает поездки для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Как сообщалось, 25 января президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Причем платить за нее он хочет обязать мексиканцев, введя 20-процентный налог на импорт товаров из страны.

Построить вдоль границы стену протяженностью 2000 миль было одним из ключевых обещаний Трампа во время избирательной кампании.

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