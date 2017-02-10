На берег Новой Зеландии выбросились сотни китов

На берег в Новой Зеландии выбросились сотни китов. Как сообщает ВВС со ссылкой на Департамент охраны природы страны, это произошло в районе бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова, на берег выбросилось 416 животных.
Отмечается, что около 70% китов погибли к моменту приезда на место трагедии волонтеров. Активисты и местные жители пытались спасти оставшихся животных, они отправляли их в открытое море во время прилива.
Представитель департамента Эндрю Ламасон подчеркнул, что киты, оставшиеся в живых, находятся в критическом состоянии.
Спасение животных также осложнено тем, что на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешают пострадавшим уплыть в открытое море.
Отметим, некоторые исследователи предполагают, что навигационные приборы, используемые в воздушном и морском сообщении ведут к электромагнитному загрязнению среды, что способно вызвать нарушение эхолокации у морских млекопитающих.
Также высказываются предположения, что поведение китов может быть связано с влиянием экспериментальных военных технологий - в особенности, прецизионного (высокоточного) оборудования.
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