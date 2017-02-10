В Тбилиси на многочиленной акции в поддержку "Рустави 2" сожгли фото Иванишвили. В парламенте повесили баннер "Нет штурму СМИ"

В столице Грузии Тбилиси состоялась акция в поддержку телекомпании "Рустави 2". К участникам акции присоединились и известные общественности лица. Они заявляют, что наличие свободы слова и сохранение независимых СМИ очень важно для развития страны и демократии.

По информации Sputnik-Georgia, акция в поддержку ТВ "Рустави 2" собрала до тысячи человек в Тбилиси.

"Это канал, который является наиболее профессиональным и самым рейтинговым в нашем телепространстве. Будет жаль, если канал не будет иметь такой возможности. В стране обязательно должно существовать альтернативное мнение", - заявила в пятницу 10 февраля директор Национального балета Грузии Нино Сухишвили, передает Грузия Online.

К акции присоединились и студенты. Они призывают студентов всех высших заведений поддержать их и защитить "Рустави 2" и свободу слова.

Шествие завершилось у здания Верховного суда. Координационный совет, состоящий из 8 партий, созданный по инициативе движения "Новое единство для Грузии", планирует проведение перманентных акций в том случае, если Верховный суд вынесет необъективное решение.

Напомним, что судебное разбирательство вокруг оппозиционного телеканала "Рустави 2" началось с августа 2015 года, когда Халваши подал иск в Тбилисский городской суд и потребовал вернуть ему телекомпанию. В ноябре того же года суд первой инстанции удовлетворил иск и вынес решение в пользу Халваши. Нынешние владельцы телеканала оспорили решение в апелляционном суде, который в июне 2016 года оставил решение в силе. Тогда юристы "Рустави 2" внесли жалобу в Верховный суд.

Председатель политсовета "Национального движения" Ника Мелия заявил журналистам, что они посылают экс-премьеру Грузии, миллиардеру Бидзине Иванишвили сигнал, чтобы он передумал забирать "Рустави 2" домой. Он отметил важность функционирования оппозиционно настроенных СМИ в стране и вспомнил в этом контексте трагедию Сандро Гиргвлиани.

"Много лет назад в этой стране произошло большое несчастье с Сандро Гиргвлиани. Когда произошел этот трагический случай, если бы не тогдашний оппозиционный канал в лице телекомпании "Имеди", кроме семьи и друзей Сандро Гиргвлиани никто в стране бы об этом не узнал. Обществу об этом сообщила оппозиционная телекомпания. Сегодня многие в стране не узнали бы, в какой стране мы живем. "Рустави 2" - народное телевидение. Власти хотят заглушить свободное мнение и слово. "Рустави 2" принадлежит обществу. Когда предпринимаются попытки заглушить свободу слова, общество с помощью мирных протестов начинает действовать против этой порочной практики. Сегодняшний день - предупреждение для Иванишвили. Мы посылаем Иванишвили сигнал, чтобы он передумал забирать "Рустави 2" домой", - заявил Ника Мелия.

У здания "Рустави 2" прошла акция –перформанс в поддержку телекомпании. В акции принимают участие представители политических партий, общественности и студенчества. Члены оппозиционной "Лейбористкой партии Грузии" сожгли фотографию бывшего премьер-министра Грузии и основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Сообщается также, что представители "Европейской Грузии", несмотря на противодействие мандатных полицейских, вывесили в зале заседаний парламента баннер с надписью "Нет штурму СМИ". По словам депутата Элене Хоштария, это определенная форма протеста и выражение солидарности всем тем людям, которые оказывают сопротивление в связи с текущими процессами в СМИ.

"Парламент это именно то место, мы должны говорить о заботах общества. Это форма протеста в связи с тем, что происходит в Общественном вещателе и "Рустави 2", но парламент сегодня превратился в нотариуса, где говорят только о процедурах, где нет реальных дебатов о реальных проблемах", - заявила Хоштария.

Как заявил ранее бывший замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, бывший заместитель генпрокурора Грузии Лаша Нацвлишвили пытался продать тайные записи разговоров миллиардера Бидзины Иванишвили команде Саакашвили.

"После того, как Лаша Нацвлишвили обиделся на Бидзину Иванишвили, он предложил за несколько миллионов купить телефонные записи Бидзины Иванишвили", - заявил Сакварелидзе в эфире телекомпании "Рустави 2" 7 февраля.

Он сказал, что предложение поступило "его другу", которого он не назвал, но выразил надежду, что он сам подтвердит данную информацию.

Этим другом оказался генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия, сидевший в этой время в студии. Он подтвердил, что встреча с Нацвлишвили состоялась в Женеве. Там же он имел возможность прослушать несколько записей, но не полностью.

По словам Гварамия, Нацвлишвили сказал, что уголовное дело, которое в 2013 году было возбуждено против гендиректора "Рустави 2", является выдуманным. Тогда суд оправдал Нику Гварамия.

"Он по сей день хранит эти материалы в Ереване. По крайне мере он мне сказал, что эти материалы хранятся в Ереване у его друга, в большом количестве, и среди них есть и незаконные прослушки Бидзины Иванишвили. Одну из них дал мне послушать. Я не до конца прослушал, но он меня убедил, что у него есть подобные материалы. Он сказал, что это обойдется в несколько миллионов долларов", - заявил Гварамия.

Как рассказал в ходе подключения в эфир главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, ей известно о существовании таких записей. По ее словам, на одной из них Иванишвили говорит о патриархе. За эти записи, по ее словам, у нее просили 10 млн долларов.

По информации Киладзе, за всеми распространяемыми в последнее время смонтированными записями якобы разговоров представителей бывшей правящей партии стоит Лаша Нацвлишвили, за что он получает вознаграждение в размере 4 тысяч долларов.

Киладзе также заявила, что в ближайшее время планируется опубликовать еще одну запись, предположительно смонтированную, в которой гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия и экс-президент Михаил Саакашвили обсуждают вопрос дачи взятки судьям. По ее словам, эта запись уже готова к публикации и "вряд ли властям хватит ума не делать этого". Поэтому, считает она, в четверг или в пятницу эта запись может появиться, так как она уже готова.

Добавим, что ранее, 7 января, генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что на него напали в одном из ресторанов. Он отметил, что нападение произошло после того, как в ресторане погас свет. После этого МВД Грузии начало расследование. Дело возбуждено по статье 126-й УК Грузии (насилие).

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