В Турции конституционный референдум проведут в апреле

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 10 февраля утвердил законопроект относительно конституционной реформы, что значительно расширит его полномочия.
Законопроект должен быть вынесен на референдум в апреле, сообщает Радио "Свобода".
"Изменения позволят Эрдогану издавать указы, устанавливать чрезвычайное положение в стране, назначать министров и высших государственных чиновников, распускать парламент и остаться у власти по меньшей мере до 2029 года", - говорится в публикации.
Эрдоган считает, что эта реформа позволит создать стабильность в стране. Представители оппозиции видят угрозу баланса власти.
Как сообщалось, 21 января парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления и продлевающих срок, в течение которого президент Реджеп Эрдоган может возвращаться к власти, до 2029 года.
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