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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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В Турции конституционный референдум проведут в апреле
время публикации: 22:06
последнее обновление: 22:06
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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 10 февраля утвердил законопроект относительно конституционной реформы, что значительно расширит его полномочия

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 10 февраля утвердил законопроект относительно конституционной реформы, что значительно расширит его полномочия.

Законопроект должен быть вынесен на референдум в апреле, сообщает Радио "Свобода".

"Изменения позволят Эрдогану издавать указы, устанавливать чрезвычайное положение в стране, назначать министров и высших государственных чиновников, распускать парламент и остаться у власти по меньшей мере до 2029 года", - говорится в публикации.

Эрдоган считает, что эта реформа позволит создать стабильность в стране. Представители оппозиции видят угрозу баланса власти.

Как сообщалось, 21 января парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления и продлевающих срок, в течение которого президент Реджеп Эрдоган может возвращаться к власти, до 2029 года.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  
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