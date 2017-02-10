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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Японского робота "трудоустроили" в аэропорту США швейцаром и продавцом пива
время публикации: 18:12
последнее обновление: 18:12
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Японский робот Pepper одним из первых среди своих "родственников" получил рабочее место

Японский робот Pepper одним из первых среди своих "родственников" получил рабочее место.

Об этом сообщает Tehnot.

"Pyramid Taproom в международном аэропорту Окленда (США) около двух недель использует такого робота как швейцара и уличного торговца пивом. Кроме этого, робот может помочь людям сориентироваться, указав правильное направление", - отмечается в публикации.

Как отмечают специалисты SoftBank Group Corp, которая разработала робота, сейчас разработчики изучают технологии взаимодействия работа с человеком и с группами людей.

Ранее в Бельгии такой же робот получил официальное гражданство и "прописку".

Как сообщалось, в апреле 2016 года говорящий робот-гуманоид Pepper был официально принят в среднюю школу в японском городе Васэда (префектура Фукусима).

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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