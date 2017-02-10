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В Манитобе разбился самолёт. Двое погибших
время публикации: 10 февраля 2017 г., 23:06
последнее обновление: 10 февраля 2017 г., 23:11
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В провинции Манитоба, которая расположена в центральной части Канады, 10 февраля 2017 года разбился самолет

В провинции Манитоба, которая расположена в центральной части Канады, 10 февраля 2017 года разбился самолет.

Портал Globalnews опубликовало видео с места происшествия.

Сообщается, что авария произошла в шести-девяти километрах от города Бранкилд.

На странице Канадской королевской конной полиции в Twitter говорится о гибели двух человек в результате катастрофы. Это мужчины 41 и 62 лет из города Уинклер.

Полиция и поисково-спасательные команды работают на месте крушения авиасудна. Поисковые работы затруднены из-за плохих погодных условий - низкой видимости. Предположительная причина случившегося пока не называется.

Напомним, в 2016 году потерпел катастрофу двухмоторный самолет с бывшим министром транспорта Канады Жаном Лапьером и членами его семьи на борту.

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