В Манитобе разбился самолёт. Двое погибших

В провинции Манитоба, которая расположена в центральной части Канады, 10 февраля 2017 года разбился самолет.
Портал Globalnews опубликовало видео с места происшествия.
Сообщается, что авария произошла в шести-девяти километрах от города Бранкилд.
На странице Канадской королевской конной полиции в Twitter говорится о гибели двух человек в результате катастрофы. Это мужчины 41 и 62 лет из города Уинклер.
Полиция и поисково-спасательные команды работают на месте крушения авиасудна. Поисковые работы затруднены из-за плохих погодных условий - низкой видимости. Предположительная причина случившегося пока не называется.
Напомним, в 2016 году потерпел катастрофу двухмоторный самолет с бывшим министром транспорта Канады Жаном Лапьером и членами его семьи на борту.
|
Cсылки по теме:
Гройсман полетел в Брюссель эконом-классом
// NEWSru.ua // Украина // 9 февраля 2017 г.
Uber нанял инженера NASA для ускоренной разработки летающих автомобилей
// NEWSru.ua // Авто // 8 февраля 2017 г.
Киев и Минск договорились о компенсации за возврат самолёта "Белавиа"
// NEWSru.ua // Украина // 7 февраля 2017 г.
МИД: за обстрел украинского Ан-26 возле Змеиного острова России грозит международная ответственность
// NEWSru.ua // Украина // 6 февраля 2017 г.
Украинский "Руслан" доставил в зону вечной мерзлоты самый большой авиадвигатель для ремонта сломавшегося "Боинга"
// NEWSru.ua // Украина // 6 февраля 2017 г.