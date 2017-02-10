Апелляционный суд отказался возобновлять действие иммиграционного указа президента США

Апелляционный суд в США принял решение не возобновлять действие иммиграционного указа Дональда Трампа, которым он пытался запретить въезд на территорию США граждан из семи стран с преобладающим мусульманским населением. Таким образом, решение судьи Джеймса Робарта осталось в силе, отмечает Reuters. А администрации Трампа, по-видимому, придется доказывать правомочность указа перед Верховным судом США.

Решение принимал апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) - самый крупный среди подобных судов в США, а также наиболее либеральный: большинство его судей были назначены президентами-демократами.

В качестве оснований для своего решения жюри из трех судей указало, что Минюст не представил схемы того, как можно отменять и возобновлять действие указа частично, а также не привел доказательств опасности, угрожающей американцам при въезде в страну мусульман из семи стран. Судьи также подчеркнули, что Минюст пытался обосновать позицию относительно того, что действия президента в этом случае не должны подвергаться сомнению, так как речь идет о национальной безопасности. "Мы с этим не согласны", - отметило жюри. Полностью решение опубликовано на сайте суда

Президент Трамп немедленно отреагировал на вердикт в своем Twitter: "Увидимся в суде, на кону - безопасность нашей страны!" Позднее он назвал решение "политическим" и выразил уверенность, что в итоге Белый дом одержит победу в этой тяжбе.

Reuters отмечает, что двое из троих судей в жюри были назначены президентами-демократами - Джимми Картером и Бараком Обамой , а третий - Джорджем Бушем-младшим, республиканцем. Их решение было единогласным и анонимным.

Любая из сторон может принять решение перенести рассмотрение дела в Верховный суд США. Важную роль в этом в перспективе может сыграть назначение нового судьи Верховного суда - Нейла Горсача, последовательного консерватора, которого предложил на эту должность Трамп. Сейчас в Верховном суде поровну либералов и консерваторов (по четыре), и если Конгресс утвердит Горсача, номинально у Трампа будет преимущество при рассмотрении дела. Однако сам процесс может натолкнуться на активное противодействие демократов.

Минюст США объявил, что изучает решение апелляционной инстанции и имеющиеся в распоряжении ведомства варианты.

Ранее министерство юстиции США обжаловало решение федерального суда в Сиетле относительно прекращения действия подписанного Трампом указа.

О намерении обжаловать это решение относительно указа, который запрещает выдачу виз жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением, министерство заявило уже вскоре после его принятия. В Белом доме также заявили, что считают правомерным указ, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей.

Напомним, указ президента США "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации.

Указ Трампа вызвал бурю протестов в США и по всему миру, его исполнение наталкивается на судебные запреты.

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