Грибаускайте об учениях "Запад-2017" в Беларуси: "Демонстративно готовятся к войне с Западом"

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что запланированные на этот год совместные военные в рамках Союзного государства России и Беларуси "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом.

"Мы видим различные угрозы, они растут. В том числе мы с тревогой ожидаем (российско-белорусские) учения "Запад-2017", в которых примет участие очень большое количество агрессивных сил, демонстративно готовящихся к войне с Западом", - цитирует Грибаускайте портал Delfi.

По ее словам, "угроза с Востока" заставляет страны Балтии обращаться к партнерам (по НАТО) с просьбой предоставить стране дополнительные гарантии безопасности. Грибаускайте также выразила надежду на то, что на следующей неделе она встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и обсудит проблемы национальной безопасности Литвы. Глава государства ожидает, что контакт с новой администрацией США будет "очень тесным".

Delfi отмечает, что встреча Грибаускайте с Пенсом пройдет на следующей неделе в Мюнхене. В ней также примут участие президенты еще двух прибалтийских стран, опасающихся "российской угрозы", - Латвии и Эстонии.

На днях Грибаускайте заявила, что Литва доверяет новой администрации США. Несмотря на приход к власти в Вашингтоне новой администрации, обязательства, взятые перед Литвой прежними властями США, выполняются. С 2014 года в Литве находятся американские войска.

Численность американской роты составляет около 120 человек. Ожидается, что литовский сейм рассмотрит договор о статусе американских военных в Литве на следующей неделе.

"Дела обстоят так, как мы и рассчитывали", - заявила президент Литвы. Она отметила, что всегда говорила о необходимости "смотреть, не что говорится, а что делается".

На учениях в Литве также будет часто бывать батальон из размещаемой в этом году в Польше бригады. Грибаускайте также напомнила, что "в Польше только что появилось более 4000 военных США возле границы с Литвой, очень близко, чтобы можно было в случае необходимости и нам помочь, мы видим технику, которая прибывает в Европу по морю".

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Кроме того, в Литве дислоцируется международный батальон НАТО, руководство которым осуществляет Германия. Аналогичные батальоны размещаются также в Латвии, Эстонии и Польше. В этих странах ими руководят Канада, Великобритания и США.

Утром 10 февраля в Литву было доставлено 10 танков M1A2 Abrams Вооруженных сил США. Техника прибыла на железнодорожную станцию Гайжюнай для разгрузки, сообщил в пятницу BNS представитель механизированного пехотного батальона князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.

Кроме того, ранее, 6-7 февраля, на станцию в Йонавском районе было доставлено пять боевых машин пехоты (БМП) M2A3 Bradley, вездеходов и грузовиков, сообщает сайт Минобороны Литвы. Delfi отмечает, что американцы не первый раз привозят с собой танки для учений, но на этот раз танков будет больше, чем когда бы то ни было за период с начала размещения ротационных сил в 2014 году. Они размещаются с целью сдерживания России и демонстрации американских обязательств по коллективной обороне НАТО. По данным агентства, американцы привезут с собой танки также в Латвию и Эстонию.

Как постоянно подчеркивает Грибаускайте, литовское государство ни в коем случае не допустит вторжения российских войск на свою суверенную территорию.

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