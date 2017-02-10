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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов
время публикации: 08:11
последнее обновление: 08:11
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Учитывая террористическую угрозу во Франции, Эйфелеву башню обнесут стеклянной пуленепробиваемой стеной

Учитывая террористическую угрозу во Франции, Эйфелеву башню обнесут стеклянной пуленепробиваемой стеной. Об этом сообщает France 24.

Железная ограда у основания Эйфелевой башни существует еще с 2012 года. Временное ограждение было установлено в июне прошлого года. Однако этот достаточно неприглядный барьер должна заменить 2,5-метровая стеклянная стена.

Работы по установке стены должны быть завершены к осени этого года.

Стеклянная стена должна стать частью более широкого плана по модернизации Эйфелевой башни и территории возле нее, на который предусмотрено 300 млн евро. Планом также предусмотрена реорганизация пешеходного движения вокруг башни и улучшение условий посещения достопримечательности, в том числе сокращение времени в очередях.

Напомним, в 2015-2016 годах Франция пережила ряд терактов, которые организовали джихадисты.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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