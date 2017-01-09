Теракт на Синае: погибли 8 полицейских

В результате нападения на контрольно-пропускной пункт в городе Эль-Ариш в Северном Синае, произошедшего 9 января, погибли 8 полицейских, еще 13 человек ранены, включая трех гражданских.

Об этом сегодня, 9 января, сообщает Reuters.

"По меньшей мере восемь полицейских погибли в результате нападения смертника, который на автомобиле въехал в контрольно-пропускной пункт на севере Синайского полуострова в Египте", - говорится в сообщении.

Сначала говорилось о пятерых погибших и 10 раненых.

"По сообщениям, нападающий на мусоровозе, начиненном взрывчаткой, въехал в полицейский пропускной пункт в городе Эль-Ариш. Мощный взрыв разрушил три этажа здания", - информирует издание.

Также сообщается, что после взрыва боевики атаковали пропускной пункт, используя в том числе гранатометы.

Ответственности за нападение пока никто на себя не взял, ранее местная ветка экстремистской группировки "Исламское государство" осуществляла похожие нападения против сил безопасности на Синае и в других частях Египта.

В декабре 2016 года 6 сотрудников полиции были убиты, еще трое стражей порядка получили ранения в результате взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в столице Египта Каире.

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