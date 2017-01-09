Трамп планирует крупнейшее расширение ВМФ со времен Холодной войны – против угроз со стороны РФ и КНР

Избранный президентом США Дональд Трамп пообещал построить военно-морской флот для предотвращения новых угроз со стороны России и Китая.

Об этом пишет Associated press.

В ВМФ США подсчитали, что необходимо увеличить количество кораблей до 355, что является большей цифрой чем та, которую Трамп называл во время избирательной кампании.

Военные предлагают, среди прочего, приобрести еще один авианосец, 16 крупных надводных кораблей и подводных лодок, и еще 18 атомных ударных субмарин.

Как пишет издание, судостроителей заинтересовала такая идея, но неизвестно откуда поступит финансирование. Военно-морской аналитик исследовательской службы Конгресса США предполагает, что для обеспечения этой цели ВМС нужно дополнительно от 5 млрд долл до 5,5 млрд долл в год сверх существующего бюджета.

Отметим, ранее Трамп признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако он не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.

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