В небе над РФ зафиксированы взрывы метеоритов

В Сети появились снятые на видеорегистраторы автомобилей записи, запечатлевшие падение светящихся небесных тел над Архангельской областью во время новогодних каникул, пишет NEWSru.com.

На одном видео видно, как не долетев до земли, взорвался метеорит.

"Да, действительно, вечером 8 января в Архангельской области в плотных слоях атмосферы сгорел метеорит. К земле он не долетел. Очевидцы видели вспышку в небе", - сказал источник в экстренных службах региона.

По его словам, никаких последствий это не вызвало.

Еще один ролик был снят вечером 3 января у города Котлас, другой - в ночь на 4 января на трассе из Северодвинска в Онегу, пишет сайт Poliksal.

Судя по этим кадрам, оба тела сгорели в атмосфере. Авторы роликов и комментаторы полагают, что это были метеориты, однако на самом деле это были метеоры из потока Квадрантиды, который жители Земли могут ежегодно наблюдать между 28 декабря и 7 января, а в этом году его пик пришелся на ночь с 3 на 4 января, отмечается в публикации портала.

В период пика в потоке можно зафиксировать до 200 метеоров в час, но большая часть из них достаточно слабая, причем некоторые заходят в атмосферу Земли по касательной и вновь покидают ее. Скорость этих небесных тел составляет около 40 км/с. Специалисты отмечают, что большая часть этих тел не видна человеческому глазу.

Агентство FlashNord передало со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС, что разрушений на земле и пострадавших нет.

Ранее в Полтавской области, недалеко от села Розсошенцы местные жители засняли три странных огненных объекта в небе.

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