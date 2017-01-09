Эсминец США выпустил предупредительные сигнальные ракеты по иранскому судну - СМИ

Эсминец военно-морских сил США совершил три предупредительных выстрела в направлении четырех судов Корпуса стражей Исламской революции, военной ветви исполнительной власти Ирана.
Как сообщает Reuters со ссылкой источники в оборонном ведомстве США, событие состоялось в воскресенье, 8 января, когда иранские судна на высокой скорости приблизились к Ормузскому проливу.
По данным источников, американский эсминец установил связь с иранскими судами, однако, они не ответили на запросы.
Так, эсминец США выпустил предупредительные сигнальные ракеты, вертолет ВМС США - пустил дымовую шашку, прежде чем эсминец произвел выстрел.
Как отмечается, иранские корабли находились в пределах 800 метров от эсминца, который сопровождал два других корабля США.
Ранее военный корабль ВМС США в очередной раз попал под ракетный обстрел у берегов Йемена с территории, находящейся под контролем хуситов.
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