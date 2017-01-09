Найден мертвым сын экс-президента Польши Леха Валенсы

В своей квартире в Гданьске был найден мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

Пшемыслав - третий из восьми детей Леха Вленсы. У экс-президента Польши и его жены Дануты восемь детей: четверо сыновей и четыре дочери.

Напомним, в прошлом году в Польше началась акция в поддержку экс-президента Польши Леха Валенсы, обвиненного в сотрудничестве со спецслужбами коммунистического режима.

Позже Валенса сознался, что "сотрудничал" со спецслужбами и подписывал документы о получении денег. По его словам, он сделал это для того, чтобы его знакомый сотрудник мог забирать эти деньги себе.

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