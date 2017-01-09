 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 9 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Найден мертвым сын экс-президента Польши Леха Валенсы
время публикации: 10:18
последнее обновление: 10:38
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В своей квартире в Гданьске был найден мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав
У экс-президента Польши и его жены Дануты восемь детей: четверо сыновей и четыре дочери
По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи

В своей квартире в Гданьске был найден мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

Пшемыслав - третий из восьми детей Леха Вленсы. У экс-президента Польши и его жены Дануты восемь детей: четверо сыновей и четыре дочери.

Напомним, в прошлом году в Польше началась акция в поддержку экс-президента Польши Леха Валенсы, обвиненного в сотрудничестве со спецслужбами коммунистического режима.

Позже Валенса сознался, что "сотрудничал" со спецслужбами и подписывал документы о получении денег. По его словам, он сделал это для того, чтобы его знакомый сотрудник мог забирать эти деньги себе.

facebook

Cсылки по теме:

В Казахстане скончался сотрудник генконсульства РФ
// NEWSru.ua // В мире // 27 декабря 2016 г.

В центре Москвы нашли мертвым генерала ФСБ - начальника аппарата главы "Роснефти"
// NEWSru.ua // В мире // 26 декабря 2016 г.

В США завершили расследование смерти бывшего руководителя "Газпром-медиа" Лесина: это был несчастный случай
// NEWSru.ua // В мире // 28 октября 2016 г.

На Харьковщине найден мёртвым боровшийся с земельными рейдерами депутат из Аграрной партии
// NEWSru.ua // Украина // 4 октября 2016 г.

Тымчук: российского военного пристрелили за угрозу выложить в соцсети шифротелеграммы Генштаба РФ
// NEWSru.ua // Украина // 28 сентября 2016 г.

В центре Москвы найден мёртвым чиновник Управделами Путина
// NEWSru.ua // В мире // 23 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:02
 Два самолета-разведчика США вылетели к оккупированному Крыму и российским границам - СМИ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 9 января 2017 г.  

Последняя новость – 17:02

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017