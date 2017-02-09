Капитан захваченного пиратами в Нигерии судна вышел на связь

Капитан судна BBC Caribbean, захваченного пиратами в Нигерии, вышел на связь с компанией, нанимавшей моряков в рейс, и сообщил, что все члены экипажа живы и здоровы. Об этом сообщил Игорь Рябой - отец одного из попавших в плен моряков Сергея Гусарова, передает РИА "Новости".

"Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь, - ему дали позвонить. Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, всего в плену у пиратов оказались восемь человек - семь россиян и один украинец. Сестра моряка Сергея Гусарова рассказала газете "Комсомольская правда", что "точно известно, что пленники находятся на территории Нигерии; но где их держат, и в каком состоянии ребята - неизвестно".

Сейчас родственники ждут, какое требование выдвинут пираты. Пока никаких заявлений от морских разбойников не поступало.

Тем временем в СМИ появились данные о заложниках. Так, Федеральное агентство новостей сообщает, что всего на судне было 11 человек, в том числе 10 россиян. Сначала пираты захватили девять человек (двое моряков во время нападения сумели укрыться), но затем отпустили 19-летнего моряка. Судно они брать не стали, поскольку оно следовало из пункта назначения без груза.

Оставшиеся трое членов экипажа попытались выйти на связь, но не смогли. Тогда они отправили письмо на электронную почту германской компании, через которую устраивались на работу. Однако поскольку был выходной (5 февраля, воскресенье), письмо прочитали только вечером и тут же сообщили в МИД и криминальную полицию Германии.

В настоящее время известно, что в числе заложников оказались 28-летний моряк из Мурманска Сергей Гусаров, еще один моряк из Великого Новгорода (данные "Российской газеты") и старший помощник капитана 28-летний Олег Калинкин из Петрозаводска (данные ГТРК "Карелия").

Остальной экипаж - также молодые люди до 30 лет, пишет "РГ". Калинкин ушел в рейс 1 января, Гусаров - в сентябре прошлого года, он должен был вернуться домой в марте 2017-го. Накануне нападения, 4 февраля, мурманчанину исполнилось 28 лет. Его сестра рассказала журналистам, что этот рейс - всего третий в послужном списке Сергея. Ранее он ходил кадетом, а сейчас его повысили до матроса.

Также она сообщила, что груз захваченного судна не имел никакого отношения к войне. Главным образом это была безобидная техника: кабели, научное оборудование и тому подобное.

По данным "КП", BBC Caribbean вышел из Сингапура в августе 2016 года. РИА "Новости" утверждает, что сухогруз шел из Камеруна в Гану.

По данным судовладельца, в Германии организован оперативный штаб с представителями криминальной полиции. Они держат связь с МИД России, посольством России в Нигерии и нигерийской полицией. К решению вопроса подключили страховую компанию.

Нападение на судно произошло 5 февраля недалеко от нефтяного терминала в Гвинейском заливе. Как сообщалось, пираты подплыли к сухогрузу на моторной лодке и открыли огонь. Судно принадлежит немецкой судоходной компании Briese Schiffahrt, оператором является немецкая BBC Chartering.

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