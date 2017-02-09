"Исламское государство" обстреляло израильский курорт Эйлат с территории Египта

Ответственность за обстрел крупнейшего израильского курорта Эйлат (Израиль) взяла на себя террористическая группировка салафитского толка "Вилайят Синай", считающаяся отделением "Исламского государства" на Синайском полуострове (бывшая "Ансар Байт аль-Макдис"), передает NEWSru.co.il.

В заявлении, распространенной группировкой, сказано: "Это начало войны против Израиля".

8 февраля около 22:55 по местному времени в Эйлате прозвучала первая сирена системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. В течение последующих пяти минут сирены срабатывали дважды. Жители Эйлата слышали не менее четырех взрывов.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что с Синайского полуострова в сторону израильской территории были выпущены четыре ракеты. Три из них были сбиты системой ПРО "Железный купол", четвертая упала на открытой местности, не причинив ущерба. Фрагменты противоракеты упали в бассейн одного из отелей в Эйлате.

Четырем иностранным туристам потребовалась медицинская помощь для выведения из шокового состояния.