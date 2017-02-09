Во Франции прогремел взрыв на атомной электростанции, есть пострадавшие

На северо-западе Франции в регионе Нижняя Нормандия прогремел взрыв на атомной электростанции "Фламанвиль", сообщает газета Ouest-France. ЧП произошло в четверг, 9 февраля, около 10 утра, пишет NEWSru.com .

The Local France пишет о нескольких пострадавших в результате взрыва, Ouest-France - о трех раненых. L'Express сообщает со ссылкой на AFP, что серьезных травм никто не получил, но пять человек подверглись интоксикации.

В префектуре сообщили, что взрыв произошел в машинном отделении АЭС за пределами ядерной зоны. Аварийный план, предусмотренный для защиты населения, задействовать не пришлось.

По предварительным данным, опасности радиационного загрязнения нет, передает Reuters. На месте работают медики, особых действий спасателей ситуация не требует.

"Это существенное техническое происшествие, но не ядерная авария, потому что взрыв произошел вне ядерной зоны", - цитирует газета Le Monde пресс-секретаря префектуры Оливье Мармиона.

Он подтвердил, что "пять человек слегка отравились".

АЭС "Фламанвиль" расположена на берегу пролива Ла-Манш в 23 км от города Шербур. Электростанция была заложена в 1979 году и введена в эксплуатацию в 1985 году. ЧП на АЭС случались и раньше: 25 октября 2012 года там произошла утечка радиации внутри одного из реакторов. Тогда это тоже не вызвало серьезных последствий, поскольку энергоблок в момент происшествия находился на последней стадии перезапуска после прохождения технического обслуживания и заправки топливом.

В настоящее время ведется строительство третьего энергоблока АЭС. 10 лет назад во Франции прошли многотысячные акции протеста против этих планов.

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