Соединённые Штаты успешно испытали новую баллистическую ракету Minuteman III

Военно-Воздушные силы США накануне провели испытания новой баллистической ракеты Minuteman III с дальностью действия порядка 6 тысяч км.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на ВВС США.

Незаряженная ракета была запущена с авиабазы Ванденберг к северо-западу от Лос-Анджелеса.

В ходе первых испытаний ракета прошла свыше 6 тыс км к Маршалловым островам (атолл Кваджалейн).

Напомним, ранее новый американский президент Дональд Трамп анонсировал масштабное перевооружение и реорганизацию армии США.

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