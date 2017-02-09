Соединённые Штаты успешно испытали новую баллистическую ракету Minuteman III

Военно-Воздушные силы США накануне провели испытания новой баллистической ракеты Minuteman III с дальностью действия порядка 6 тысяч км.
Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на ВВС США.
Незаряженная ракета была запущена с авиабазы Ванденберг к северо-западу от Лос-Анджелеса.
В ходе первых испытаний ракета прошла свыше 6 тыс км к Маршалловым островам (атолл Кваджалейн).
Напомним, ранее новый американский президент Дональд Трамп анонсировал масштабное перевооружение и реорганизацию армии США.
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