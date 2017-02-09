Президентом Сомали стал гражданин США

В Сомали избран новый президент: им стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед, имеющий гражданство Сомали и США. Он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов, передает BBC-Russian.

Члены парламента страны голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.

Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно сильно. Руководство страны опасалось нападений исламистов из группировки "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали.

После избрания на улицы столицы вышло много людей, которые праздновали избрание нового лидера страны. В Сомали, фактически переставшем существовать как государство в 1991 году, свободные выборы не проводились с 1969 года.

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