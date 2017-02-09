Еврокомиссия грозит санкциями странам, которые не хотят принимать беженцев

Евросоюз предупредил, что в следующем месяце будет рассматривать наказание для государств-членов, если они не будут принимать по квотам просителей убежища, которые оказались в Греции и Италии. Об этом сообщает Euractiv.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс раскритиковал ЕС за то, что из Греции и Италии до сих пор переселили лишь 12 тысяч сирийских и других беженцев, тогда как планировалось расселить 160 тысяч человек.

Он сказал, что Брюссель все еще надеется убедить несговорчивые страны, но будет рассматривать санкции, если не будет прогресса в этом вопросе до следующего отчета Еврокомиссии в марте.

"Это подходящий момент, чтобы рассмотреть другие варианты, если они необходимы. Комиссия может начать процедуры при нарушении правил и мы, безусловно, рассмотрим этот вариант", - сказал он.

Страны ЕС могут попасть под крупные финансовые штрафы. Тиммерманс добавил, что "крайне несправедливо" оставлять Грецию и Италию один на один с проблемой мигрантов.

Приему мигрантов особенно противятся страны Восточной Европы, где есть сопротивление мусульманской иммиграции. Венгрия и Словакия вообще предложили платить "солидарные" взносы вместо того, чтобы принимать мигрантов.

Ранее СМИ писали, что ЕС планирует финансировать строительство лагерей в Беларуси для беженцев из Сирии, РФ и Украины.

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