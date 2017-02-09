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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Учёные выяснили, когда погибнет Луна
время публикации: 08:37
последнее обновление: 10:53
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Сейчас Луна удаляется от нас на 3,8 см в год, но на самом деле это может быть начало долгого пути по возвращению на Землю. По мнению астронома из Айдахо (США) Джейсона Барнса, Луна окончит свой путь, столкнувшись с Землей через 65 млрд лет

Сейчас Луна удаляется от нас на 3,8 см в год, но на самом деле это может быть начало долгого пути по возвращению на Землю. По мнению астронома из Айдахо (США) Джейсона Барнса, Луна окончит свой путь, столкнувшись с Землей через 65 млрд лет, пишет Forbes.

При этом ученый считает, что мы не можем быть уверены в том, что эти два небесных тела вообще уцелеют через 6 млрд лет, когда Солнце, исчерпав запасы водорода в своем ядре, превратится в красного гиганта.

Барнс видит взаимосвязь между приливами и удалением Луны. По его словам, скорость удаления зависит от скорости вращения Земли и рассевания приливной энергии в морях. Но как только скорость вращения Земли сравняется со скоростью Луны, та начнет двигаться назад, что впоследствии и приведет к столкновению.

Напомним, в научном сообществе до сих пор нет единой точки зрения по поводу смерти Луны. Зато большая часть астрономов согласна с теорией происхождения естественного спутника Земли. Согласно ней, Луна образовалась от столкновения небесного тела с Землей 4,5 млрд лет назад. И с тех пор Луна от нас потихоньку удаляется.

Ранее в США рассекретили документы о планах взорвать на Луне ядерную бомбу.

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