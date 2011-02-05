Трамп в разговоре с Путиным раскритиковал договор о ядерном разоружении – СМИ

В ходе первого телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп раскритиковал договор о ядерном разоружении, назвав его выгодным только России.

Об этом рассказали источники в администрации президента США и бывший американский чиновник, знакомый с содержанием телефонного разговора, пишет Reuters, передает УНИАН.

Так, по данным источников, когда Путин поднял вопрос о возможном продлении договора от 2010 года, известного как СНВ-ІІІ, Трамп сделал паузу и спросил у своих помощников, что это вообще за договор.

После полученных объяснений Трамп заявил, что договор был одной из неудачных сделок, заключенных администрацией Барака Обамы. Как отмечается, Трамп также говорил о собственной популярности.

Согласно сообщению, Белый дом отказался от комментариев, сославшись на уже обнародованную информацию относительно итогов телефонного разговора. От Кремля получить комментарий также не удалось.

Напомним, в ходе предвыборных дебатов в 2016 году Трамп заявлял, что Россия "перехитрила" США с договором. Трамп называл неправильным тот факт, что договор позволял России производить ядерные боеголовки, а США – нет.

Как сообщалось, Трамп поговорил по телефону с Путиным 28 января, разговор длился 40 минут.

СНВ-ІІІ – двусторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

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