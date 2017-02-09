Возгорание АЭС на берегу Ла Манша случилось из-за перегрева вентилятора. Энергоблок №1 остановлен

Инцидент на атомной электростанции во Фламанвиле на севере Франции можно считать "техническим", заявил журналистам префект Ла Манша Жак Витковски. Об этом передает RFI.

Полиция предполагает, что произошел перегрев одного из вентиляторов машинного зала, что и вызвало пожар.

При этом правоохранители не рассматривают возможность "злонамеренного акта".

В настоящее время пожар на станции полностью ликвидирован.

Как уточнил Витковски, взрыв произошел в 09:40 по местному времени, работникам станции удалось его быстро ликвидировать, что затем констатировали прибывшие на АЭС пожарные бригады.

В результате пожара пятеро работников электростанции получили легкие отравления угарным газом, других пострадавших нет. Из-за возгорания машинный зал №1 был отключен от общей электросети. Производство электроэнергии из первого реактора остановлено.

Префектура Ла Манша сообщает, что после взрыва на АЭС власти не ввели в действие план по эвакуации, так как риска атомного взрыва нет. Опрошенные СМИ пожарные службы подтверждают, что место пожара, возникшего после взрыва, находится далеко от реакторов.

В свою очередь AFP назвало предварительной причиной взрыва в машинном зале АЭС "короткое замыкание".

Как отмечал начальник штаба спасательной операции Оливье Мармион, пять человек получили небольшую интоксикацию, но их здоровью уже ничего не угрожает.

"Это значительное техническое событие, но не ядерная авария," - подчеркивал Мармион.

"Потому что взрыв произошел вне ядерной зоны", - добавил он.

Справка

Согласно открытым данным, атомная электростанция во Фламанвиле – одна из самых старейших действующих АЭС во Франции. Ее строительство началось в 1978 году, а завершилось в 1984. С 1985 года первый реактор начал производить энергию, в 1986 году был запущен второй. Каждый из реакторов вырабатывает электроэнергию в 1300 мегаватт.

В 2007 году во Фламанвиле началото строительство реактора нового поколения EPR. По планам он должен быть запущен еще в 2012 году, однако его строительство оказалось гораздо более дорогостоящим, в связи с чем запуск отложен до 2018 года. Общая стоимость строительства третьего реактора оценивается в 10,5 миллиардов евро.

Срок эксплуатации первых двух реакторов – 40 лет – еще не завершился. Однако во Франции идут дебаты по поводу остановки станции во Фламанвиле, так как при ее строительстве использовались старые технологии с меньшим уровнем безопасности. Ранее планировалось, что вопрос о продолжении использования АЭС во Фламанвиле будет решен государственной комиссией после того как Управление ядерной безопасности (ASN) проведет инспекцию реакторов. Очередная инспекция запланирована на 2017-2018 гг.

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