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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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В США опубликовано письмо Бараку Обаме от организатора терактов 11 сентября
время публикации: 10:19
последнее обновление: 10:50
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В США опубликовано письмо Бараку Обаме от организатора терактов 11 сентября

Американская газета The Miami Herald опубликовала фрагменты письма Халида Шейха Мохаммеда, который считается одним из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Послание адресовано бывшему президенту Бараку Обаме, в нем содержатся обвинения в адрес Вашингтона и объясняются причины, по которым были совершены теракты, пишет NEWSru.com.

Отмечается, что Мохаммед написал свое письмо еще в январе 2015 года, однако сначала начальство тюрьмы Гуантанамо, где содержится подозреваемый, отказывалось отправлять обращение адресату. В сентябре того же года американский адвокат пленника подал ходатайство о доставке письма, указав, что обвиняемый имеет право обращаться с петициями к верховному главнокомандующему. Еще через год судья Джеймс Пол дал на это согласие. Газета затребовала письмо у адвокатов Мохаммеда и в конце концов получила его.

Полностью текст 18-страничного письма не приводится, но газета публикует выдержки из него. Как отмечает ТАСС, обращается Мохаммед к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании". "





На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе", - пишет пленник.

По словам его адвокатов, он начал писать это послание еще в 2014 году на фоне военной операции Израиля в секторе Газа.

"Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это (сделали) вы сами и ваши диктаторы в нашей стране", - пишет Мохаммед о терактах 2001 года.

Он приводит длинный перечень военных интервенций США за рубежом "от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы".

Мохаммед подчеркивает, что никогда не будет "просить милости" у американцев, в том числе на суде. По словам автора послания, он не боится ни пожизненного срока, ни смертной казни.

"Я с радостью стану один в камере молить Аллаха до конца дней моих и каяться в грехах. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими добрыми друзьями, которых вы несправедливо поубивали по всему миру, увижу шейха Усаму бен Ладена", - говорится в письме.

Гражданин Пакистана Шейх Мохаммед был задержан в 2003 году в ходе совместной операции американских спецслужб и полиции в Пакистане. Власти США считают его одним из главных организаторов терактов 2001 года.

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