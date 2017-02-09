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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Китай вводит новые правила пересечения границы
время публикации: 09:05
последнее обновление: 10:42
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Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны

Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности КНР, пишет ВВС-Russian.

Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Там она начнет работать с 10 февраля.

До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы.

Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.

Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.

Напомним, в январе США ужесточили правила въезда для мигрантов.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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