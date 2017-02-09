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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Иран провёл новый тестовый запуск ракеты
время публикации: 12:20
последнее обновление: 12:24
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Иран провел новое ракетное испытание

Иран провел новое ракетное испытание. Об этом 9 февраля сообщает Fox News со ссылкой на неназванный источник в администрации президента США.

По данным телеканала, речь идет о ракете "земля-воздух" ближнего действия "Мерсад". Отмечается, что ракете после запуска удалось преодолеть около 59 километров.

Запуск был произведен с полигона Семнан, расположенного примерно в 225 километрах к востоку от Тегерана. В последние недели на этом полигоне зафиксированы активные действия, сообщил собеседник Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один". 1 февраля администрация Трампа заявила об "официальном предупреждении" Ирану по поводу тестового запуска баллистической ракеты, проведенного 29 января.

3 февраля США ввели нове санкции в отношении Ирана. Под ограничения попали 13 граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана, а также 12 организаций из этих государств. Причиной введения новых санкций Минфин США назвал борьбу с терроризмом и нарушение режима нераспространения ядерного оружия.

Уже 4 февраля стало известно, что Иран провел новые ракетные испытания, несмотря на введенные днем ранее санкции.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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