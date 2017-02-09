Всем спасибо: министр юстиции Румынии подал в отставку

Министр юстиции Румынии Флорин Иордаче подал в отставку после массовых протестов в стране за скандальное постановление с возможностью для коррупционеров избежать ответственности.
Об этом сообщает издание Digi 24, передает "Европейская правда".
"Я решил уйти в отставку с должности министра юстиции. Всем спасибо", - сказал он.
Кроме того, Иордаче заявил, что все инициативы, которые продвигало министерство под его руководством, были "законны и конституционны".
Накануне парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну.
Президент Румынии Клаус Йоханнис упрекнул правительство за то, что то делает "слишком мало" для решения кризиса, начавшегося в стране после принятия скандального постановления об амнистии коррупционеров. Однако при этом он исключил досрочные выборы в стране.
Напомним, правительство Румынии 5 февраля отменило постановление о внесении поправок в уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, что привело к массовым протестам по всей стране.
Постановление предусматривало декриминализации коррупционных деяний и случаев превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).
Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем. Министр юстиции обосновывал необходимость постановления также тем, что она "приведет законодательство в соответствие с решениями конституционного суда".
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