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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Всем спасибо: министр юстиции Румынии подал в отставку
время публикации: 15:43
последнее обновление: 15:43
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Министр юстиции Румынии Флорин Иордаче подал в отставку после массовых протестов в стране за скандальное постановление с возможностью для коррупционеров избежать ответственности

Министр юстиции Румынии Флорин Иордаче подал в отставку после массовых протестов в стране за скандальное постановление с возможностью для коррупционеров избежать ответственности.

Об этом сообщает издание Digi 24, передает "Европейская правда".

"Я решил уйти в отставку с должности министра юстиции. Всем спасибо", - сказал он.

Кроме того, Иордаче заявил, что все инициативы, которые продвигало министерство под его руководством, были "законны и конституционны".

Накануне парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну.

Президент Румынии Клаус Йоханнис упрекнул правительство за то, что то делает "слишком мало" для решения кризиса, начавшегося в стране после принятия скандального постановления об амнистии коррупционеров. Однако при этом он исключил досрочные выборы в стране.

Напомним, правительство Румынии 5 февраля отменило постановление о внесении поправок в уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, что привело к массовым протестам по всей стране.

Постановление предусматривало декриминализации коррупционных деяний и случаев превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем. Министр юстиции обосновывал необходимость постановления также тем, что она "приведет законодательство в соответствие с решениями конституционного суда".

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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