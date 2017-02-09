В Сирии российский самолет случайно убил троих и ранил 11 турецких военных

Российский военный самолет случайно атаковал турецких солдат в Сирии, три человека погибло, еще 11 получили ранения.
Об этом сообщил представитель Вооруженных сил Турции, передает "Новое время" со ссылкой на Hurriyet.
Самолет врезался в здание, в котором находились турецкие военные в районе сирийского города Эль-Баб.
По данному инциденту состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Российский лидер выразил свои сожаления турецкой стороне.
Как отмечает Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции, удар в районе проведения операции "Щит Евфрата" был нанесен в 08.40 по местному времени по зданию, где находились турецкие военнослужащие.
Раненые доставлены в госпиталь.
"Представители России сообщили, что имела место ошибка в координатах нанесения удара, выразив сожаление и соболезнование турецкой стороне", - сообщили в Генштабе Турции.
В России официальные лица назвали произошедшее несчастным случаем. Обе стороны проводят расследование.
Напомним, 24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24, выполнявший боевое задание в Сирии, был сбит турецкими ВВС. Летчику и штурману удалось катапультироваться, однако пилот самолета Олег Пешков был расстрелян с земли местными боевиками. Также во время спасательной операции погиб морпех Александр Позынич. Штурмана капитана Константина Мурахтина удалось спасти.
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