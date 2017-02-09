Палата общин парламента Британии приняла законопроект о Brexit

Нижняя палата парламента Британии накануне утвердила законопроект о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС. За внесенный правительством проект закона проголосовали 494 народных избранника, против - 122, сообщает ВВС.

Теперь билль о Brexit, наделяющий премьер-министра Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, поступит на рассмотрение верхней палаты законодательного органа - Палаты лордов, которая должна приступить к обсуждению законопроекта не ранее 20 февраля, после двухнедельных каникул. Как сообщает газета The Telegraph, третье, последнее, чтение законопроекта в Палате лордов при отсутствии препятствий и задержек состоится 7 марта.

Предыдущее чтение законопроекта проходило неделю назад. Тогда за принятие законопроекта высказались 498 парламентариев, 114 проголосовали против.

Изначально Тереза Мэй собиралась самостоятельно начать переговоры с ЕС. Однако сначала Высокий суд Лондона, а потом и Верховный суд обязали ее заручиться одобрением законодателей, после чего билль был внесен в парламент.

Во время рассмотрения законопроекта народные избранники предложили к нему почти 300 поправок, однако все они были отклонены. Так, кабинет министров избежал необходимости получить одобрение региональных парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для начала переговоров или отчитываться перед депутатами о ходе дискуссий с Брюсселем.

Кроме того, были отклонены поправки партии Либеральные демократы о необходимости повторного референдума по Brexit и Лейбористской партии, предлагавшей пресечь реализацию планов правительства Мэй по задействованию офшорного режима после выхода из ЕС с целью повышения привлекательности страны для международного бизнеса, сообщает ТАСС.

В то же время правительство пошло навстречу требованиям некоторых депутатов, пообещав, что после завершения переговоров с Брюсселем парламент проголосует за итоговый текст соглашения, достигнутого по итогам двухлетних переговоров. Но изменить что-либо в этом документе парламентарии не смогут. Впрочем, в правительстве уверены в том, что до такого варианта развития событий дело не дойдет.

Между тем в Лейбористской партии набирает обороты серьезный конфликт. Лидер партии Джереми Корбин потребовал от своих однопартийцев придерживаться строжайшей дисциплины и поддержать законопроект. На правах главы партии он применил так называемое уведомление с тремя подчеркиваниями, которое обязывало депутатов явиться на заседание парламента и проголосовать за законопроект - в соответствии с партийной линией.

Наблюдатели предсказывали, что такой подход грозит обернуться отставками ключевых фигур в "теневом" кабинете, что и подтвердилось. Незадолго до итогового голосования о своей отставке объявил Клайв Льюс, занимавший в этом кабинете пост министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Некоторые лейбористы не послушали Корбина и проголосовали против Brexit.

Тереза Мэй надеется, что ей удастся получить одобрение обеих палат к 31 марта. Именно эту дату она сама определила в качестве крайнего срока для того, чтобы применить статью 50 и начать движение к независимой Великобритании.