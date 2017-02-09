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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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В Триполи вспыхнули бои

время публикации: 21:14
последнее обновление: 21:14
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В Триполи вспыхнули бои

Во второй половине дня в нескольких районах Триполи вспыхнули столкновения между Центральными силами безопасности района Абу Слим под командованием Абдула Гани Аль-Кикли (Гнейвы) и вооруженными людьми, лояльными к Салаху Аль-Бурки.

Об этом в четверг 9 февраля передает "РБК-Украина" со ссылкой на Libya Herald.

Отмечено, что в конфликте были использованы танки и тяжелые минометы. Жители района Абу Слим не покидают свои жилища.

"Стрельба не останавливалась с полудня. Мы не решаемся выйти и посмотреть, что происходит", - говорят местные жители.

Сообщается, что отряды Бурки уничтожили позиции Гнейвы.

Это не первый конфликт между формированиями Гнейвы и Бурки. Известно, что Гнейва связан с президентским советом, в то время как Бурки поддерживает Халифа аль-Гвейля, бывшего "премьер-министра" так называемого правительства национального спасения.

Причина столкновений все еще неизвестна, хотя силы Гнейвы на своей странице в Facebook сообщили, что это связано с девятью украденными в районе машинами.

Напомним, после гражданской войны и свержения в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии сохраняется напряженная обстановка. Страна оказалась раздробленной, в ней действует большое число вооруженных формирований, организованных по территориальному или племенному принципу, между которыми периодически происходят вооруженные столкновения.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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