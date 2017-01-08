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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 8 января 2017 г.
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В Польшу прибыла бронетанковая бригада США
время публикации: 10:49
последнее обновление: 11:01
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Первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу
В Польшу прибыла бронетанковая бригада США
Батальон сухопутных войск США будет переброшен из Германии в Польшу в рамках расширения военного присутствия сил НАТО в Восточной Европе

Первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу.

Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав, сообщает в субботу, 7 января, польское информационное агентство PAP.

Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы. В первую очередь, кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.

Кроме того, сообщалось, что батальон сухопутных войск США будет переброшен из Германии в Польшу в рамках расширения военного присутствия сил НАТО в Восточной Европе.

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