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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 8 января 2017 г.
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Трамп высказал уверенность, что при его президентстве Россия будет уважать США больше, чем теперь
время публикации: 10:44
последнее обновление: 15:22
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Избранный президентом США Дональд Трамп высказался за хорошие отношения с Россией и назвал дураками тех, кто против этого

Избранный президентом США Дональд Трамп высказался за хорошие отношения с Россией и назвал дураками тех, кто против этого.

Такое мнение Трамп выразил в Твиттере - в трех твитах подряд.

"Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошая вещь, а не плохая. Только "тупые" люди или дураки думают что это плохо!", - написал Трамп.

"Мы и без того имеем достаточно проблем в мире. При мне как президенте Россия будет уважать нас намного больше, чем теперь, - продолжил он. - И обе страны, возможно, будут работать вместе для решения некоторых из многих огромных и насущных мировых проблем и вопросов".

Заявление Трампа появилось на фоне обнародования доклада американских спецслужб в отношении кибератак России на США во время прошлой избирательной кампании. В докладе говорится, в частности, что решение о хакерской кампании с целью поспособствовать победе Трампа принимал лично президент России Владимир Путин.

Трамп признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако он не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание. Об этом говорится в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа

"В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди за пределами США, последовательно пытаются взломать киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов (штаба его политических оппонентов - ЕП), не было абсолютно никакого влияния на результат выборов", - заявил Трамп.

Это заявление было обнародовано после двухчасовой встречи Трампа с представителями трех американских спецслужб, во время которой Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности представили будущему президенту доклад о влияние спецслужб РФ на выборы.

Позже был рассекречена и обнародована часть отчета по данному вопросу. В соответствии с этим документом, американские разведчики пришли к согласию, что российское высшее руководство, включая президента Путина, лично причастно к кампании по незаконному влиянию на ход президентских выборов в США.

Отметим, что до этого Трамп высказывал недоверие к выводам разведки США о вмешательстве России в ход президентских выборов в США. Сообщалось также, что новоизбранный президент готовит реформу системы американской разведки с целью дистанцировать ее от политики.

Отметим, группа сенаторов от обеих американских партий готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии Конгресса против России в связи с ее хакерскими атаками на американские институты и с действиями в Украине и Сирии.

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