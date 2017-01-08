Более 100 автомобилей образовали гигантское ДТП возле Торонто

На восток от Торонто из-за сильных снегопадов произошли масштабные ДТП с участием более ста автомобилей.
Об этом сообщает CBC News.
"Ряд аварий привели к закрытию участка шоссе 401 между Боуманвиль и Порт-Хоуп в обоих направлениях около 3:30 часов вечера по местному времени в субботу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серьезных травм никто не получил, однако несколько человек были доставлены в больницу.
По состоянию на утро воскресенья, 8 января, шоссе было вновь открыто.
Ранее в Канаде ежегодно из-за сильных метелей и гололеда происходят десятки аварий. Самое крупное ДТП отмечено в районе города Сент-Адель, где на шоссе номер 15 столкнулись сразу 47 автомобилей.
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