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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 8 января 2017 г.
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Более 100 автомобилей образовали гигантское ДТП возле Торонто
время публикации: 15:17
последнее обновление: 15:17
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На восток от Торонто из-за сильных снегопадов произошли масштабные ДТП с участием более ста автомобилей

На восток от Торонто из-за сильных снегопадов произошли масштабные ДТП с участием более ста автомобилей.

Об этом сообщает CBC News.

"Ряд аварий привели к закрытию участка шоссе 401 между Боуманвиль и Порт-Хоуп в обоих направлениях около 3:30 часов вечера по местному времени в субботу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серьезных травм никто не получил, однако несколько человек были доставлены в больницу.

По состоянию на утро воскресенья, 8 января, шоссе было вновь открыто.

Ранее в Канаде ежегодно из-за сильных метелей и гололеда происходят десятки аварий. Самое крупное ДТП отмечено в районе города Сент-Адель, где на шоссе номер 15 столкнулись сразу 47 автомобилей.

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