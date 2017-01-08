За последние два дня в Европе от переохлаждения погибли более 20 человек, многие из которых мигранты и бездомные.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

"Только в Польше умерли 10 человек, где температура снизилась до "минус" 14 градусов, а в некоторых регионах - до минус 20 по Цельсию. На юго-западе Италии, где идет сильный снег, погибли семь человек. На юге Германии в горных районах температура упала до минус 26 градусов по Цельсию, а на многих автодорогах сильная гололедица. В Праге, как сообщают местные власти, предыдущая ночь была самой холодной с начала зимы. Жертвами мороза стали три человека. По меньшей мере трое беженцев погибли от холода в Болгарии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Стамбуле выпало до 40 см снега. На протяжении последних дней на всей территории Турции морозы и метели.

Отметим, в результате осложненных погодных условий на дорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан.

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