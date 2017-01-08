Наводнения в Таиланде: погибли 18 человек, 700 тыс пострадали. Из зоопарка уплыли 10 крокодилов

Из-за наводнения в Таиланде погибли по меньшей мере 18 человек, сильные дожди продолжают опустошать юг страны.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"От наводнения, которое началось неделю назад, пострадали более 700 тысяч человек. В некоторых областях вода достигает крыш зданий", - сказал министр внутренних дел Таиланда в субботу.

По меньшей мере 18 человек погибли и один пропал без вести. Дожди превратили дороги в реки, затопив сельскохозяйственные угодья, и повредив более 1500 школ в регионе.

В провинции Накхонситхаммарат из зоопарка уплыли 10 крокодилов. Об этом сегодня, 8 января, сообщает The Indian Express.

Муниципальные работники пытаются поймать рептилий, однако постоянное повышение уровня воды усложняет задачу.

Ливень, как ожидается, будет идти в течение по крайней мере еще двух дней, передает Таиландское метеорологическое управление.

Отметим, осенью в Таиланде закрывали пляжи из-за нашествия физалий, яд которых смертельно опасен для человека.

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