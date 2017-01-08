 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 8 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Наводнения в Таиланде: погибли 18 человек, 700 тыс пострадали. Из зоопарка уплыли 10 крокодилов
время публикации: 11:58
последнее обновление: 11:58
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Из-за наводнения в Таиланде погибли по меньшей мере 18 человек, сильные дожди продолжают опустошать юг страны

Из-за наводнения в Таиланде погибли по меньшей мере 18 человек, сильные дожди продолжают опустошать юг страны.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"От наводнения, которое началось неделю назад, пострадали более 700 тысяч человек. В некоторых областях вода достигает крыш зданий", - сказал министр внутренних дел Таиланда в субботу.

По меньшей мере 18 человек погибли и один пропал без вести. Дожди превратили дороги в реки, затопив сельскохозяйственные угодья, и повредив более 1500 школ в регионе.

В провинции Накхонситхаммарат из зоопарка уплыли 10 крокодилов. Об этом сегодня, 8 января, сообщает The Indian Express.

Муниципальные работники пытаются поймать рептилий, однако постоянное повышение уровня воды усложняет задачу.

Ливень, как ожидается, будет идти в течение по крайней мере еще двух дней, передает Таиландское метеорологическое управление.

Отметим, осенью в Таиланде закрывали пляжи из-за нашествия физалий, яд которых смертельно опасен для человека.

facebook

Cсылки по теме:

В Индонезии произошло мощное землетрясение: десятки погибших
// NEWSru.ua // В мире // 7 декабря 2016 г.

Украинцев предупредили об угрозе заражением вирусом Зика в Таиланде
// NEWSru.ua // Украина // 16 сентября 2016 г.

Украинцам советуют не ехать в Таиланд
// NEWSru.ua // Украина // 16 августа 2016 г.

В Таиланде более 20 человек скончались из-за невероятной жары
// NEWSru.ua // В мире // 29 апреля 2016 г.

Экс-премьера Таиланда Чинават отпустили на свободу, но запретили заниматься политикой
// NEWSru.ua // В мире // 25 мая 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:40
 Российского активиста Дадина отправили в колонию на Алтае
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 8 января 2017 г.  

Последняя новость – 16:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017