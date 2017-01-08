Российского активиста Дадина отправили в колонию на Алтае

Российский активист-оппозиционер Ильдар Дадин находится в исправительной колонии в Алтайском крае.

Об этом сообщила его жена Анастасия Зотова, передает NEWSru.com cо ссылкой на аудиозапись разговора опубликованную на сайте "Территория пыток".

"Позвонил Ильдар, он в ИК-5 Алтайского края", - сказала Зотова.

Она также добавила, сославшись на местных адвокатов, что эта колония считается "образцово-показательной".

О том, куда этапировали Дадина из Карелии, родственники не знали в течение 37 дней. По словам Зотовой, Дадин "сидел почти месяц на пересыльном пункте в Тюмени". В телефонном разговоре он сообщил, что здоров.

Вместе с тем заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачова сообщила, что Дадин прибыл в новую колонию еще седьмого января.

Напомним, Ильдар Дадин - единственный в России активист, осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". В своих пикетах он часто выступал в поддержку Украины и с осуждением агрессивной политики России. В декабре 2015 года суд приговорил Дадина к 3 годам лишения свободы. Суд второй инстанции уменьшил срок до двух с половиной лет.

В ноябре Дадин заявил о пытках в колонии № 7 в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. С тех пор информации о его местонахождении не было.

Cсылки по теме: