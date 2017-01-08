Из-за взрыва на рынке Багдада погибли не менее 12 человек

На овощном рынке в шиитском районе Багдада в воскресенье, 8 января, был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. При этом погибли по меньшей мере 12 человек, еще 50 человек получили ранения, сообщает агентство Reuters.

По словам представителя министерства внутренних дел Ирака Саада Маана, которого цитирует агентство AFP, один из правоохранителей заметил террориста-самоубийцу и открыл огонь, однако не смог помешать тому взорвать автомобиль.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако он имеет признаки нападений, которые в последние дни организовывали в Багдаде и других городах Ирака террористы из группировки "Исламское государство". В частности, 5 января начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Багдаде еще на одном рынке.

5 января иракские войска начали наступление, целью которого является освобождение городов на западе Ирака у границы с Сирией, которые все еще находятся под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИД). В операции участвуют седьмая дивизия армии Ирака, полиция и ополченцы из числа местных племен, которые противостоят джихадистам. Воздушную поддержку наземным войскам оказывает антиисламистская коалиция во главе с США. Главная цель операции - освобождение городов Ана, Рава и Аль-Каим в долине Евфрата.

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