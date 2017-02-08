Twitter будет устанавливать личности пользователей, разжигающих ненависть

Компания Twitter будет устанавливать личность пользователей, чьи аккаунты были заблокированы за оскорбительное поведение, передает ВВС-Russian.
Цель деанонимизации агрессивных пользователей - заблокировать создание ими новых аккаунтов.
Кроме того Twitter работает над созданием системы так называемого "безопасного поиска", которая будет исключать твиты с потенциально чувствительным содержанием. Твиты с потенциально оскорбительным содержанием удаляться не будут, однако система их исключит из результатов поиска по конкретному запросу.
Twitter также работает над исключением из поиска потенциально оскорбительных и "низкокачественных" обсуждений, которые мало связаны с заданной темой. Эти обсуждения также не будут удаляться, но станут менее заметны для пользователей.
Напомним, в мае 2016 года Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft подписали кодекс по борьбе с агрессией, ненавистью и ксенофобией в интернете, предусматривающий удаление экстремистского контента со всех упомянутых ресурсов в течение суток.
Согласованный компаниями кодекс предполагает также возможность блокировки аккаунтов, на которых были опубликованы посты с экстремистским содержанием.
Ранее сообщалось, что компания Google запускает сервис по выявлению фейковых новостей.
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